Керівнику будівельного підприємства повідомлено про підозру у заволодінні ₴5 млн. бюджетних коштів Міноборони України

Прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику приватного підприємства у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор будівельного підприємства у 2018 році під час виконання робіт на замовлення Міноборони України з будівництва казарм поліпшеного планування на території військового містечка у Запорізькій області внесла завідомо неправдиві відомості в документацію щодо виконаних робіт і придбаних будівельних матеріалів та заволоділа бюджетними коштами на загальну суму понад 5 млн грн. При цьому казарми для військовослужбовців до цього часу залишаються недобудованими.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та проводяться слідчі дії, направлені на встановлення інших осіб, причетних до вчинення цих злочинів, зокрема військовослужбовців структурних підрозділів Міністерства оборони України, що виступали замовниками будівництва.

Триває досудове розслідування, яке здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора