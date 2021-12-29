Керівнику Івано-Франківської митниці загрожує до 10 років позбавлення волі

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру керівнику Івано-Франківської митниці Державної митної служби. Чиновник причетний до організації схеми вимагання грошей із оптових експортерів вітчизняної продукції до країн Євросоюзу.

Крім того, підозру у вчиненні злочину повідомлено так званому позаштатному раднику посадовця. За даними слідства, він був посередником для передачі неправомірної вигоди.

Нагадаємо, що раніше СБУ ліквідувала масштабний механізм систематичного вимагання грошей із представників українських агропідприємств, які експортують свою продукцію до ЄС.

У ході слідчо-оперативних дій нейтралізовано злочинну групу. До її складу входи посадовці митниці.

За різні суми «данини» вони обіцяли підприємцям не створювати їм штучних перешкод під час митного оформлення товарів.

Наразі чиновник та його спільник підозрюються у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Заходи із викриття і документування правопорушення проводили співробітники спецпідрозділу СБУ спільно із ДБР, Управлінням внутрішньої безпеки Держмитслужби за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

СБУ