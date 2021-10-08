Керівнику Укрексімбанку Мецгеру повідомлено про нову підозру

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відстороненому від посади керівнику Укрексімбанку Євгену Мецгеру повідомлено про нову підозру.

Про це повідомила пресслужба Київської прокуратури.

«За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 8 жовтня 2021 року повідомлено про нову підозру одному з керівників державного банку у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми». Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України)», — йдеться у повідомленін.

Наразі вирішується питання про обрання Мецгенру запобіжного заходу. Слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється Голосіївським управлінням поліції Нацполіції в місті Києві.

Нагадаємо, 5 жовтня «Радіо Свобода» заявило, що на знімальну групу програми «Схеми», яка брала інтерв’ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та «дістати із них касети». Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу. Наразі відомості в ЄРДР внесені за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 КК «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» (вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю, якщо такі дії були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб).

Пресслужба Укрексімбанку спочатку намагалася перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів «Радіо Свобода», звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Однак, після того як було оприлюднене відео, Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки. Пізніше він вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний.

6 жовтня речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що у справі нападу на журналістів підготували дві підозри. 7 жовтня поліція вручила дві підозри керівництву банку.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії «95-й квартал». // LB.ua