Керівництво Міноборони викликають на комітет ВР у зв’язку зі cкандалом з ціною харчів для військових

Ціни закупівель багатьох харчів виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки викликає на своє засідання керівництво Міністерства оборони. Приводом для цього стали повідомлення ЗМІ про нібито закупівлі харчів для військових за цінами, які значно вище, ніж у закладах торгівлі.

Про це заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла написала у Facebook.

“Викликаємо керівництво Міністерства оборони України на Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки”, – написала Безугла.

Перед цим у іншому дописі Безугла написала, що у відомстві відбувається перевірка, працюють аудитори.

“Щодо закупівель в Міністерстві оборони України: такі націнки не тільки по харчуванню. І комплекс питань не обмежується, а чи може міністерство закупати китайські дрончики. Державна аудиторська служба якраз проводить перевірку Міноборони і за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо резонансних висновків”, – додала нардеп.

Зазначимо, що за даними видання Zn.ua, Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. // УНІАН