Зрадник, який намагався втекти в «днр» і передати бойовикам дані про ЗСУ, проведе 15 років за ґратами

За матеріалами Служби безпеки зрадник з Одеси, який збирався присягнути терористичній організації «днр», проведе наступні 15 років за гратами. Таке рішення прийняв Саратський районний суд Одеської області.

На основі доказової бази СБУ цього прихильника рашистів визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Співробітники Чернівецького управління СБУ затримали запроданця у липні 2022 року в Запорізькій області.

Встановлено, що з початком повномасштабного вторгнення цей мешканець Одещини встановив контакти з керівництвом терористичної організації «днр» і представниками т.зв. «міністерства внутрішніх справ днр» та «мдб днр».

За завданням кураторів зрадник почав адмініструвати одну з антиукраїнських груп у заблокованій соціальній мережі «ВКонтакте», через яку організував збір коштів для допомоги «армії днр».

Він розміщував дописи, де виправдовував збройну агресію рф, закликав до посягання на територіальну цілісність України, звеличував рф та її збройні формування, поширював фейки та дискредитував українських захисників.

Згодом зрадник погодився скласти присягу терористичній організації «днр». Для цього планував виїхати на непідконтрольну українській владі територію Донецької області.

Із собою прихопив навіть «бонусний подарунок» для ворога – інформацію про оборонно-мобілізаційну роботу в Одеській області. Ці дані він отримав через свої контакти у місцевій владі, які він встановив раніше. Адже в минулому неодноразово балотувався в депутати однієї з райрад.

Втім, цей план провалився – співробітники СБУ затримали фігуранта.

Тепер найближчі 15 років зрадник проведе за гратами.

Служба безпеки України