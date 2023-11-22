Керівниця податкової Полтавщини раптом стала так багатіти що скупала автівки та квартири в Києві

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР), за результатами моніторингу способу життя в.о. начальника ГУ ДПС України у Полтавській області, виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на 6,1 млн грн. Все придбане впродовж 2020-2023 років майно зареєстроване на членів сім’ї, близьких осіб службовиці та інших.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК.

Так, у 2020 році її рідна сестра стала власницею квартири в Києві вартістю понад 2,2 млн грн, не бувши фінансово спроможною зробити таке придбання. За словами колишнього власника помешкання, оформлення права власності житла на іншу особу, а не на себе, подружня пара мотивувала тим, що вони є державними службовцями.

Її батько у 2021 році став власником автомобіля Land Rover Range Rover Velar вартістю майже 900 тис. грн. Проте аналіз його доходів показав неможливість зробити таку покупку коштом легальних доходів. Крім того, факти свідчать, що автомобіль було придбано за дорученням подружжя службовиці та з метою розпорядження ним.

У 2023 році її дочка придбала автомобіль Toyota C-HR Hybrid вартістю майже 1,5 млн грн. Однак надані НАЗК пояснення не підтверджують фінансову спроможність для здійснення такої покупки.

Крім того, чоловік службовиці у 2016 році придбав квартиру у Полтаві вартістю майже 1 млн грн, хоча його попередні доходи були значно скромнішими.

Проведений НАЗК моніторинг способу життя свідчить, що за дорученням службовиці впродовж 2020-2023 років іншими фізичними особами та членами її сім’ї було набуто у власність необґрунтовані активи загальною вартістю 6.1 млн грн.

Національне агентство направило матеріали щодо в.о. начальника ГУ ДПС України у Полтавській області до Спеціальної антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.