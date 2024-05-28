Керував силовими структурами в окупованому Ізюмі: судитимуть мешканця Донеччини

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області завершено спеціальне досудове розслідування стосовно 50-річного чоловіка, якому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Обвинувальний акт направлено на розгляд до Дзержинського районного суду м. Харкова.

Обвинувачений — мешканець тимчасово окупованого м. Єнакієве Донецької області, який у 2018 році встиг отримати паспорт так званої «Донецької народної республіки».

За даними слідства, навесні 2022 року за вказівкою російських кураторів він приїхав до м. Ізюм, яке вже на той час перебувало під окупацією.

Чоловік добровільно зайняв посаду «заступника голови міста Ізюм з питань безпеки та діяльності силових структур» в окупаційній адміністрації.

Він контролював та організовував роботу силових структур, насамперед «народної міліції». Також псевдопосадовець брав участь у нарадах «нової влади», мав у своєму підпорядкуванні працівників, яким надавав накази та доручення.

Обвинуваченого оголошено у розшук.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводив СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура