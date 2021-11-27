Из-за поддельных документов у жителя Закарпатья таможенники изъяли Maserati стоимостью более ₴600 тыс.

Из-за поддельного договора купли-продажи житель Закарпатской области остался без спорткара Maserati ценой более 600 тыс. грн. Мужчина пытался ввезти его в Украину.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Закарпатскую таможню.

“Через „липовое“ поручение закарпатец лишился уникального автомобиля — изысканный спорткар от известного итальянского автобренда Maserati, стоимость которого более полумиллиона гривен, задержали на внутреннем таможенном посту „Виноградов“ Закарпатской таможни до решения суда”, — говорится в сообщении.

Согласно представленным документам, в режиме “импорт” ввозился автомобиль марки Maserati Ghіbli. По договору купли-продажи спорткар приобретен жителем одного из сел Тячевского района. Соглашение заключили в г. Карловы Вары (Чехия), ее удостоверил нотариус.

При изучении документов у инспекторов возникли сомнения относительно их подлинности. Поэтому для подтверждения или опровержения факта легализации договора должностные лица Закарпатской таможни направили письмо упомянутому нотариусу. Тот ответил, что не удостоверял сделку купли-продажи. То есть договор оказался подделкой.

“В отношении 34-летнего закарпатца, который перемещал автомобиль с „липовыми“ документами, составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Сейчас итальянский спорткар, 2013 года производства, ориентировочной стоимостью более 600 тыс. грн, изъят на штраф площадку», — подытожили таможенники.

Дело направят в суд.