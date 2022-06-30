Керуюча відділенням банку оформлювала кредити на померлих громадян

Сума завданих збитків становить 1 337 200 гривень. 44-річній жительці Вараша загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, шахрайську схему викрили кіберполіцейські Рівненщини спільно зі слідчими обласної поліції восени минулого року.

44-річна жителька Вараша, зловживаючи службовим становищем, перебуваючи на посаді керуючої відділення банку, здійснювала перевипуск банківських карт 15 клієнтів банку, які померли, отримуючи доступ до їх рахунків.

Отримувати готівку з карток зловмисниці допомагав її чоловік. Він, в період із травня по вересень 2021 року зняв 1 337 200 гривень.

Подружжя було оголошено в міжнародний розшук.

16 червня фігурантку затримали працівники кіберполіції Рівненської області на польсько-українському кордоні. Її спільник наразі розшукується.

У всіх 47 епізодах слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області повідомили про підозру екскеруючій відділення банку у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 1, 2 ст. 200 ККУ (Незаконні дії з платіжними картками), ч. 2, 3 ст. 191 КК України (Привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем).

Жінці обрано запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави 259 000 гривень, яку вона сплатила.

Підозрюваній загрожує покарання — до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області