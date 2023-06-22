За матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще 3 бойовиків, які захоплювали Луганщину і наступали на Миколаїв
Доказова база, зібрана слідчими Служби безпеки України дозволила притягнути до відповідальності ще трьох зрадників і бойовиків терористичних організацій «л/днр», які воювали проти України.
Зловмисники потрапили в полон українських захисників під час бойових дій на східному та південному фронтах, у тому числі на Миколаївському напрямку.
За матеріалами СБУ, суд призначив двом бойовикам 15 років тюремного ув’язнення, ще одному – 8 років, враховуючи його сприяння слідству.
Одним із засуджених є заступник командира так званої «1 роти 248-го піхотного батальйону лнр», який ще з 2015 року воював проти сил АТО.
Напередодні повномасштабного вторгнення він приєднався до регулярних військ рф.
А вже 24 лютого 2022 року перетнув лінію розмежування через річку Сіверський Донець і зайняв бойові позиції в районі селища Довге Алчевського району Луганщини.
Інший бойовик також з 2015 року воював проти українських військ. Тоді він був у складі терористичного угруповання «Шум» так званого «козачого союзу області війська Донського днр».
Згодом перейшов до батальйону «Восток» на «посаду» стрільця, а у березні 2023 року «поповнив» лави підрозділу міноборони рф під назвою «Шторм».
Ще одним зловмисником є мешканець Луганська. У серпні 2022 року він пройшов військову підготовку в одному з тренувальних центрів російських окупаційних угруповань.
Потім його призначили на посаду стрільця у складі однієї з повітряно-десантних дивізій зс рф.
Там він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на території Миколаївщини.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).
Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.Tweet