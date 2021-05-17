Кіберполіція Дніпропетровщини викрила зловмисників у привласненні грошей іноземців за допомогою фішингу

Фігуранти створили десяток фішингових інтернет-майданчиків оголошень, де користувачі вводили свої банківські дані. Таким чином зловмисники ошукали потерпілих на понад мільйон гривень.

Злочинну схему викрили працівники управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно зі слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції.

Троє 19-річних місцевих мешканців створили близько десяти фішингових сайтів, які повністю копіювали дизайн іноземних інтернет-майданчиків оголошень.

Користувачі, громадяни країн Європи та Америки, на фейкових ресурсах вводили свої банківські дані для розрахунку.

Надалі зібрані дані карток зловмисники «підв’язували до системи безконтактної оплати на телефонах. З рахунків потерпілих фігуранти сплачували покупки у магазинах побутової техніки.

Наразі поліцейські встановлюють коло ошуканих. Попередня сума збитків сягає понад мільйон гривень.

В оселях фігурантів правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та банківські картки. Вилучене направлено на проведення експертних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу зловмисникам. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Центральна окружна прокуратура міста Дніпра.

Кіберполіція нагадує громадянам про небезпеку фішингових ресурсів та рекомендує:

— не переходити за підозрілими гіперпосиланнями, надісланими сторонніми;

— для онлайн-шопінгу використовувати лише перевірені ресурси;

— уважно перевіряти URL-адресу необхідного сайту, адже один зайвий символ може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;

— нікому не повідомляти дані карти, паролі та інші дані, що можуть використовуватися для підтвердження платежів;

— у разі купівлі на платформі оголошень, обговорювати деталі угоди лише в чаті цієї платформи і не переходити у месенджери.

Департамент кіберполіції Національної поліції України