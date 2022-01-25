На Киевщине ревнивец забил друга до смерти и поджег дом

В Киевской области 45-летний житель села Рожны палкой жестоко забил товарища до смерти, а затем, скрывая следы преступления, поджег его в доме. Однако злоумышленнику не удалось спрятаться, полицейские оперативно установили и задержали его.

Все произошло 12 января. В полицию поступило сообщение от жительницы села Рожны о том, что в одном из жилых домов по улице Шляховой произошло возгорание комнаты, а на полу находилось обгоревшее тело мужчины. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киевской области.

Выехав на место происшествия, сотрудники полиции Броварщины установили личность погибшего. Им оказался 48-летний владелец дома.

При тщательном осмотре тела эксперты обнаружили, что не огонь стал причиной смерти хозяина. На голове обнаружили многочисленные травмы.

Как выяснилось, к пострадавшему в гости пришли товарищ со спутницей. Компания распивала спиртные напитки, тогда как гость приревновал свою знакомую к хозяину дома. В результате между мужчинами возник конфликт. Ревнивец схватил деревянную палку и несколько раз ударил ею товарища по голове, после чего бездыханное тело оттащил в другую комнату и поджег.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники Броварского районного управления полиции установили, что к преступлениям причастен 45-летний местный житель.

Следователи по процессуальному руководству Броварской окружной прокуратуры Киевской области сообщили о подозрении мужчине по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) и по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком от трех до пятнадцати лет. Досудебное расследование продолжается. Мужчине избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.