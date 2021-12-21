Кіберполіція Дніпропетровщини викрила зловмисників у втручанні в програмне забезпечення електролічильників

Правопорушники в Інтернеті продавали технічні засоби для лічильників, які дозволяли споживачам «зменшити» плату за послуги. Фігурантам може загрожувати до шести років ув’язнення.

Протиправну діяльність п’ятьох жителів Дніпра викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції.

Фігуранти використовували вебсайти, на яких продавали прилади та програмно-апаратні комплекси для втручання в роботу програмного забезпечення електролічильників. Клієнтам пропонували виготовлення та встановлення різних саморобних технічних засобів для зменшення реальних показників споживання електроенергії.

Спільно зі спецпідрозділами поліції проведено 11 обшуків за адресами проживання фігурантів, в офісах, складських приміщеннях та в їхніх автівках. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, банківські та SIM-картки, а також близько 1000 різних приладів для втручання у роботу лічильників.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Фігурантам може загрожувати до шести років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України