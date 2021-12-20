Кіберполіція Херсонщини викрила злочинну групу телефонних шахрайствах

Зловмисники, перебуваючи у слідчому ізоляторі, привласнювали гроші з банківських карток громадян. Фігуранти телефонували потерпілим під виглядом працівників банку та дізнавалися необхідну для здійснення транзакцій інформацію.

Шахрайську схему викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Херсонській області спільно з детективами слідчого управління обласної поліції.

Троє чоловіків телефонували громадянам, видаючи себе за співробітників банку. У телефонних розмовах зловмисники дізнавалися реквізити карток, зокрема номер, термін дії картки, CVV-код та код авторизації. Ці дані вони використовували для несанкціонованого доступу до онлайн-банкінгу громадян.

Надалі гроші потерпілих переводили на підконтрольну банківську картку, оформлену на підставну особу. Шахрайську схему фігуранти реалізовували перебуваючи під вартою.

Правоохоронці спільно з працівниками слідчого ізолятора провели обшук за місцем відбуття покарання зловмисниками. За результатами вилучено телефон, SIM-картки, «чорнові» записи з реквізитами платіжних карток потерпілих.

Фігурантам оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років ув’язнення. Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

Кіберполіція закликає громадян не повідомляти нікому дані банківських карток, особливо CVV-код, термін дії картки та коди з SMS, адже навіть працівники банку ніколи не запитують таку інформацію.

Департамент кіберполіції Національної поліції України