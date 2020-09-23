Киберполиция напала на след украинской группировки карточных хакеров

Как сообщается, сотрудники департамента Киберполиции выявили, что неустановленная личность, путем подбора паролей систематически получала доступ к аккаунтам пользователей ряда торговых интернет-площадок. Это дало ему доступ к платежным картам и Paypal аккаунтам пользователей, средства с которых он тратил в различных интернет-магазинах на покупку дорогостоящей электроники.

Начав расследовать этот инцидент, полиция установила группу лиц, проживающих на территории Одесской области, которые являются постоянными участниками даркнетовских форумов для кардеров (сайты, расположенные в зашифрованной области интернета).

Сперва правоохранителям удалось раздобыть IP-адрес одного из них. Пробив данные через местного интернет-провайдера, полицейские идентифицировали молодого человека, проживающего вместе с родителями. Дальнейший анализ его контактов и переписки на тематических форумах кардеров, дал полицейским возможность установить личности еще двух никнеймов, которые занимаются кражей и копированием банковских карт.

Несмотря на то, что следствию удалось установить личности подозреваемых и даже провести обыски по месту их жительства, полицейские до сих пор не вручили им подозрения, поскольку не успели провести все необходимые компьютерно-технические экспертизы и не установили свидетелей, которым известны обстоятельства преступлений.

Поэтому они обратились в суд, чтобы продолжить срок досудебного расследования – до января 2021 года. Причины, по которым расследование затягивается, указаны следующие: необходимость проведения специальной технической экспертизы, а также загруженность другими, более тяжкими, уголовными преступлениями.

Вообще, поимка киберпреступников, ворующих и подделывающих банковские карты – нечастый праздник на улице украинской Киберполиции. Если заглянуть в Единый реестр судебных решений, по запросу «кардер» можно найти «аж» 12 постановлений, связанных с уголовными делами и всего 1 приговор (и тот – оправдательный), который был вынесен еще в 2013 году.

Большинство же постановлений, которые датированы периодом 2018 – 2019 г.г. касаются как раз расследования южноукраинской группировки кардеров. Поэтому, если следствие успеет завершить все необходимые процессуальные действия и предъявит кардерам подозрение в январе 2021 года, это будет большим достижением отечественной Киберполиции.

Андрей Майданик, internetua.com