На Дніпропетровщині судитимуть покидька, який зґвалтував 8-річну дівчинку

За процесуального керівництва Кам’янської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка за фактом зґвалтування малолітньої дитини та незаконного придбання, зберігання вибухової речовини та боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 27 вересня 2022 року мешканець м. Кам’янське помітив у дворі багатоповерхового будинку двох малолітніх дітей, які поверталися додому. Зайшовши з ними до під’їзду, чоловік представився лікарем та потрапив разом з дітьми до їхньої квартири. Пересвідчившись, що в квартирі немає дорослих, попросив 7-річного хлопчика почекати в іншій кімнаті, а сам зґвалтував 8-річну дівчинку.

Під час обшуку за місцем його мешкання вилучено корпус ручної оборонної осколкової гранати та запал.

Обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше чоловік вже був неодноразово засуджений за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури