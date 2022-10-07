Кіберполіція попереджає про шахрайство під виглядом соціальних виплат

Зловмисники в інтернеті привласнюють гроші під виглядом надання виплат українцям, які постраждали від війни.

Аферисти поширюють фейкову інформацію про соціальні виплати, створюючи сторінки-клони державних організацій, керівництва держави, представників ООН, Червоного Хреста, благодійних фондів, банків тощо. Для реалізації злочину здебільшого використовують фішинг.

Громадянам пропонують ввести персональні дані та номер банківської картки нібито для зарахування грошей. Однак відомості, введені на таких ресурсах, автоматично стають відомі зловмисникам. Маючи дані банківських карток громадян, вони привласнюють гроші з рахунків.

Кіберполіція закликає громадян бути пильними та радить:

– отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел;

– не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;

– не повідомляти конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток, стороннім;

– у разі підозри шахрайських дій – негайно повідомляти правоохоронним органам.

Зверніть увагу, що офіційні сторінки державних органів, благодійних організацій, банківських структур у месенджерах та соціальних мережах мають бути верифікованими (містити позначку ).

Національна поліція України