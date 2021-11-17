Кіберполіція викрила чоловіка у збуті баз персональних даних комерційних установ

На спеціалізованих хакерських форумах фігурант за 300-400 доларів збував персональні дані громадян. Бази даних налічували персональну інформацію відносно пів мільйона осіб. За скоєне фігуранту загрожує до 5 років ув’язнення.

Правопорушення задокументували слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за інформацією Департаменту кіберполіції.

До кіберполіції звернувся представник приватної компанії, бази даних якої розповсюджувались у мережі Інтернет. Завдяки вчасному інформуванню та взаємодії з приватним сектором правоохоронці припинили злочинну діяльність 23-річного мешканця Київської області.

Фігурант в мережі Інтернет на спеціалізованих хакерських форумах розміщував пропозиції щодо збуту конфіденційної інформації. Вартість коливалась від 300 до 400 доларів залежно від кількості даних.

Також фігурант надавав послуги так званого «пробиву», які полягали в збуті персональних даних на вимогу третіх осіб.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігуранта. За результатами вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувалися для вчинення злочину.

Під час попереднього огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили чисельні бази даних комерційних установ України. Бази даних налічували персональну інформацію відносно пів мільйона клієнтів. У них містились відомості щодо дати народження, прізвища, ім’я та по батькові громадян, серій та номерів паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів.

Наразі бази персональних даних вилучено з незаконного обігу. Облікові записи, які використовувались для злочинної діяльності, заблоковано.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361-2 (Несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Департамент кіберполіції Національної поліції України