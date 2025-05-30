Повідомлено про підозру групі осіб, які здійснили напад на військовослужбовців Черкаського ТЦК та СП

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом жителям м. Черкаси за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Крім того, трьом чоловікам інкриміновано умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень службовій особі (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 350 КК України), жінці – підбурювання до вчинення цього злочину (ч. 4. ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 350 КК України).

За даними слідства, 26 травня 2025 року військовослужбовці Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП під час патрулювання міста зупинили 24-річного чоловіка для перевірки військово-облікових документів. З’ясувалося, що при собі він їх не мав.

У ході встановлення особи підійшла жінка й почала агресивно себе поводити. Згодом на місці інциденту з’явилися інші місцеві жителі, серед яких було троє чоловіків 38, 48 та 49 років. Вони грубо висловлювалися в сторону військовослужбовців ТЦК та СП, а після закликів жінки почали наносити їм тілесні ушкодження.

Внаслідок протиправних дій вони були позбавлені можливості виконувати мобілізаційні заходи та отримали травмування.

Трьох чоловіків, які причетні до нападу на представників ТЦК та СП, правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення застави, а жінці – цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Черкаського РУП ГУ Нацполіції в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора