Повідомлено про підозру мешканцю Ужгородщини, що сприяв незаконному переправленню чоловіків через кордон

Сьогодні, 25 травня, співробітники поліції Ужгородшини, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили про підозру 37-річному мешканцю Чопа, який організував канал переправлення до Словаччини чоловіків призовного віку.

Встановлено, що нещодавно зловмисник привіз свого 29-річного клієнта до села Соломоново, що розташоване за півтора кілометра від кордону зі Словаччиною. Там клієнт мав сісти в надувний човен та перетнути річку Латориця, щоб дістатися сусідньої країни. Проте був затриманий співробітниками прикордонної служби «Соломоново».

Оперативники кримінальної поліції у співпраці зі слідчими поліції Ужгородщини зібрали докази та встановили, що сприяв порушникові у незаконному перетині кордону мешканець міста Чоп. Останній, за попередньою домовленістю, на власному квадроциклі довіз клієнта до берега річки, де на них вже очікував заздалегідь підготовлений човен. Після цього зловмисник детально проінструктував чоловіка про його подальші дії та оцінив такі послуги у майже 2 тисячі доларів.

У помешканні підозрюваного правоохоронці провели санкціонований судом обшук. Серед вилученого: стартовий пістолет, речовини схожі на наркотичні, квадроцикл та інші речові докази. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України, триває. Відповідно до санкції цієї статті фігурантові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Поліція Закарпатської області