Службову особу ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області підозрюють у незаконній передачі землі вартістю понад ₴3,6 млн.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру одному із керівників структурних підрозділів ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

У травні 2021 року посадовиця, зловживаючи службовим становищем, підготувала та передала на підпис керівнику накази про відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства громадянам площею понад 60 га на території Чорноострівської територіальної громади.

При цьому службовиця умисно приховала, що землі віднесені до особливо цінних, а дозволи на розроблення документації із землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у постійне користування вже кілька років як надано місцевому навчальному закладу.

Частина з вказаних земель вибула з власності держави та була відчужена на користь третіх осіб на підставі наказів, які підозрювана підробила.

Такі протиправні дії призвели до вибуття із державної власності особливо цінних земель вартістю понад 3,6 млн. грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури