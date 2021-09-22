Кіберполіція викрила двох осіб у внесенні до електронних баз МОЗ неправдивих відомостей про вакцинацію

Медпрацівниця спільно зі знайомим виготовляли міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19 без проходження такої процедури. За псевдовакцинацію громадяни платили близько 6 000 гривень.

Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в державних автоматизованих системах, викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно зі слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції та представниками Мінцифри.

Схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 44-річна працівниця медичного закладу спільно зі своїм 27-річним знайомим, який виконував роль посередника. У месенджері громадянам пропонували отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації від Covid-19.

За 1500 гривень пропонували сертифікат про вакцинацію без внесення даних особи до бази електронної системи охорони здоров’я. Натомість за 6 000 гривень – сертифікат із внесенням даних до бази МОЗ.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами фігурантів.

За місцями роботи та проживання правопорушників працівники поліції провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про вакцинацію та «чорнові» записи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська окружна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України