Кіберполіція викрила групу осіб у привласненні грошей 70 тисяч громадян за допомогою фішингу

Фігуранти ошукали потерпілих за допомогою фішингових вебсайтів, котрі маскувалися під сервіси поповнення мобільних рахунків. Попередньо встановлена сума збитків сягає п’яти мільйонів гривень. За скоєне зловмисникам може загрожувати до восьми років за ґратами.



Правопорушення викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.

До протиправної діяльності причетні п’ятеро фігурантів. Організатор схеми створив та адміністрував понад 40 фішингових вебресурсів для отримання даних банківських карток громадян. Дизайн шахрайських сайтів був схожим на сайти операторів мобільного зв’язку.

Користувачі, бажаючи поповнити мобільний рахунок або здійснити переказ, вводили дані банківських карток на фішингових сайтах. Таким чином зловмисник отримав платіжні відомості понад 70 тисяч осіб. Надалі, використовуючи ці дані, учасники групи привласнювали гроші громадян.

Організатор також використовував платні маркетингові та аналітичні ресурси, аби ці сайти виводилися на перші позиції пошукових сервісів, а також рекламував послуги у соцмережах.

Ще один учасник групи з використанням власних серверів забезпечував належну роботу інфраструктури шахрайських вебресурсів.

Для привласнення грошей потерпілих організатор залучив трьох громадян, які виконували роль так званих дропів (знімали і здійснювали перекази коштів, здобутих шахрайським шляхом). Від кожної шахрайської операції вони отримували відсоток «прибутку».

За попередніми даними, збитки, завдані потерпілим, сягають понад 5 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та проживання фігурантів. За результатами вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські картки та понад 2 мільйони гривень готівкою.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне фігурантам може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Кіберполіція нагадує про необхідність уважно перевіряти URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт. Не вводьте на сторонніх ресурсах та не повідомляйте нікому дані банківських карток, особливо CVV, PIN-код та термін дії картки.

Департамент кіберполіції Національної поліції України