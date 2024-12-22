Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв по будинку у Черкасах

Ніхто із перехожих та мешканці багатоповерхівки, де відбувалася подія, не постраждав. За фактом хуліганства правопорушнику повідомлено про підозру.

Інцидент стався днями на вулиці Героїв Дніпра у Черкасах. Так, чоловік, який приїхав розібратися у стосунках з колишньою, під час конфлікту дістав пістолет й відкрив стрілянину по багатоповерхівці. Далі він сів до свого автомобіля та поїхав з місця у невідомому напрямку. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили та затримали правопорушника у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 КПК України. 54-річного місцевого жителя помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області