Затримано чоловіка, який перекинув наркотики на територію столичного СІЗО

Поліцейські вилучили у правопорушника п’ять поліетиленових пакетиків та чотири паперових згортки з канабісом. Слідчі розпочали кримінальне провадження та оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину.

Під час патрулювання території поблизу слідчого ізолятора на вулиці Дегтярівській правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки у нього виявили речовини, схожі на наркотичні.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Олена Яремчук, на місце прибула слідчо-оперативна група, аби задокументувати правопорушення:

«Ми з’ясували, що раніше судимий чоловік за вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів у вересні цього року звільнився з місць позбавлення волі. Зловмисник перекинув наркотичні засоби на територію СІЗО. У ході першочергових слідчих дій поліцейські вилучили п’ять поліетиленових пакетиків та чотири паперових згортки з канабісом. Заборонені речовини направлено на проведення експертиз».

27-річного раніше судимого киянина затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 42-х тисяч гривень. Зловмиснику загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини цієї події та інших осіб, причетних до неї.

Відділ комунікації поліції Києва