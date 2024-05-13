Киянка ошукала клієнтів банку майже на ₴105 млн.

Оболонська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 38-річної колишньої працівниці банківської установи, яка шахрайським способом ошукала 10 клієнтів банку на загальну суму майже 105 млн. гривень (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України).

Жінка працювала на посаді головного менеджера по роботі з віп-клієнтами в одному зі столичних банків. Після звільнення вона і надалі вдавала себе за працівницю банку, вигадавши продуману схему шахрайства.

Аби у «клієнтів» не виникало підозр, для створення відповідної обстановки, жінка орендувала підвальне приміщення, що знаходиться під справжнім банківським відділенням одного із банків.

Кожному із клієнтів обвинувачена повідомила, свою версію необхідності грошових коштів, комусь, що гроші їй необхідні для нібито збільшення оборотного капіталу її бізнесу, іншим – для придбання нерухомості тощо. Жінці вдалося ошукати 10 потерпілих на загальну суму майже 105 млн гривень.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура