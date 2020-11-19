Кіберполіція викрила групу зловмисників у привласненні майже 1,5 мільйонів гривень банку

П’ятеро фігурантів видавали себе за IT-спеціалістів фінансової установи. Під виглядом «тестування платіжної системи» вони здійснили незаконні перекази грошей на підконтрольні рахунки. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Співробітники кіберполіції Києва спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції викрили п’ятьох громадян у шахрайстві.

Кіберполіція встановила, що до правопорушення причетні п’ятеро фігурантів віком 24-35 років. Двоє з них наразі відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Зловмисники телефонували до банку, видаючи себе за працівників IT-підтримки цієї ж установи. Під виглядом перевірки платіжної системи вони переконали касира здійснити кілька «тестових» операцій.

Проте виявилося, що таким чином правопорушники здійснювали транзакції на підконтрольні їм рахунки.

У результаті таких дій вони незаконно привласнили 1,4 мільйона гривень банківської установи.

За місцями проживання фігурантів, а також у місці відбування покарання правоохоронці провели обшуки. Як речові докази вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські та сім-карти.

До проведення обшуків також були залучені бійці полку поліції особливого призначення Києва та працівники управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Департамент кіберполіції Національної поліції України