Кіберполіція викрила Інтернет-продавчиню, яка ошукала громадян на 100 тисяч

Зловмисниця створила сторінку в соцмережі, де пропонувала до купівлі одяг за умови часткової передплати. Однак, після отримання грошей від покупців, своїх зобов’язань жінка не виконувала. За це їй загрожує до трьох років ув’язнення.

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам Полтавщини спільно зі слідчими місцевого відділу поліції викрили громадянку в Інтернет-шахрайстві.

Встановлено, що 21-річна мешканка Миргорода ошукала десятки потенційних покупців із різних областей України. Жінка у соцмережі пропонувала до купівлі одяг за умови часткової передплати. Втім, після отримання грошей, ніякого товару фігурантка не відправляла та припиняла зв’язок із клієнтами.

За попередніми підрахунками, сума нанесених збитків сягає 100 тисяч гривень.

В оселі фігурантки правоохоронці провели санкціонований обшук. В якості речових доказів вилучено планшет, мобільний телефон, сім-карти та банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Вирішується питання щодо оголошення підозри. Тривають слідчі дії.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Полтавська місцева прокуратура.

Національна поліція України