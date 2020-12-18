Кіберполіція викрила нотаріуса, яка незаконно внесла зміни та визначила ректора медуніверситету

Приватний нотаріус несанкціоновано внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Жінка, всупереч законодавству, визначила виконуючого обов’язки ректора одного з медичних вишів України. За такі дії правопорушниці загрожує до шести років ув’язнення.

Несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, викрили співробітники Департаменту кіберполіції.

Встановлено, що 48-річна жінка, перебуваючи на посаді нотаріуса, внесла зміни до реєстру із порушенням норм законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Фігурантка, переслідуючи власні мотиви, не маючи законних підстав, визначила особу виконуючого обов’язки ректора одного з медичних університетів. Натомість ректора мало визначати Міністерство охорони здоров’я України.

Зловмисниці оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Департамент кіберполіції Національної поліції України