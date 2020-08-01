Киберпреступники отобрали у восьми банков Беларуси более $830 тысяч

В Следственном комитете Беларуси состоялся брифинг, на котором были озвучены подробности расследования уголовного дела о хищении денежных средств белорусских банков.

Как сообщается на сайте Следственного комитета Республики Беларусь, ситуация начала развиваться весной прошлого года. Тогда в правоохранительные органы страны обратились представители крупнейших банков с сообщением о возможном совершенном преступлении с использованием банковских карточек, эмитированных на имя граждан Беларуси, пишет издание Onliner.

На банковские карты от объектов торговли и сервиса, расположенных в США, поступали запросы о проведении кредитовых авторизаций операций по возврату оплаты покупок. Далее, согласно правилам платежной системы Visa и настройкам процессинга, средства оказывались доступны для проведения этих операций (за счет собственных средств банков).

Переведенные деньги сразу обналичивались в банкоматах Беларуси, России, Латвии, Литвы, а также за счет покупки криптовалюты. Общая сумма переведенных средств превысила $830 тысяч. Позже операции были признаны мошенническими, поэтому американские магазины и сервисы не возместили выданные деньги.

Фото: sk.gov.by

Была установлена причастность к преступлениям девяти белорусов. Один из них на момент задержания получал паспорт в посольстве иностранного государства, чтобы в последующем скрыться от органа уголовного преследования. Расследование показало, что для вывода средств преступники искали в сети людей, согласных за вознаграждение выполнять поставленные задачи. Помимо этого, один из фигурантов причастен к хищениям денежных средств РУП «Белпочта» в период с 2016 по 2017 год на общую сумму более 30 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что всего использовалось более 100 банковских карт.

Упоминается один необычный факт из карьеры киберпреступников. Два молодых человека, увидев, что на карту, которую они продали третьему лицу, поступило около $40 тысяч, заблокировали доступ к интернет-банкингу. Затем деньги перевели на счет одной из букмекерских контор, сделали ставку и выиграли еще порядка $15 тысяч и обналичили деньги.

Уголовные дела переданы прокурору для направления в суд.