Волинянина затримали у Польщі за скоєння вбивства

Чоловік у вересні 2021 року у Володимирі вчинив умисне вбивство та втік за кордон. Поліцейські оголосили його в розшук та проводили пошуки.

Затримання правопорушника, який скоїв особливо тяжкий злочин, стало можливим завдяки співпраці кримінальної поліції Волині, сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП та колег-правоохоронців із Республіки Польща.

Протягом 2023 року затримано та здійснено екстрадицію двох громадян України, які розшукувались поліцією.

Сектор комунікації поліції Волинської області