На Луганщині судитимуть винуватця п’яної смертельної ДТП

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного мешканця Сєвєродонецька, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельну ДТП.

За даними слідства, у вересні 2021 року водій та пасажир напідпитку рухалися на автомобілі у межах м. Сєвєродонецьк. Повертаючи праворуч, водій не обрав безпечну швидкість руху та не впорався з керуванням транспортного засобу, виїхав за межі проїжджої частини, де здійснив наїзд на бетонну плиту та перекинувся.

Унаслідок ДТП 31-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці. Обвинуваченого водія госпіталізували до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, переломом ребер та іншими тілесними ушкодженнями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося групою слідчих Головного управління Національної поліції України в Луганській області.

За вказаний злочин правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Коментар: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури