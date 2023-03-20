На Одещині жінка пограбувала дівчинку: поліцейські оперативно розшукали зловмисницю

Правопорушниці загрожує відповідальність, передбачена ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.

На початку березня до чергової частини відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції звернулася жителька Любашівської територіальної громади і повідомила, що на околиці села Троїцьке невідома жінка під час спілкування з її 15-річною донькою забрала у неї мобільний телефон вартістю півтори тисячі гривень. Маючи опис зловмисниці, який надала дитина, поліцейські протягом кількох годин встановили її особу та вилучили у неї гаджет.

Правоохоронці з’ясували, що 41-річна правопорушниця та потерпіла живуть у сусідніх селах, вони не знайомі, але неодноразово бачилися. Тому, коли жінка попросила у дівчинки скористатися її телефоном, та дозволила. Зловмисниця двічі брала гаджет, перший раз одразу ж повернула, а другий – відмовилася і пішла з ним геть.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські в рамках кримінального провадження, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про відкрите викрадення чужого майна (грабіж), скоєне в умовах воєнного стану», – повідомив начальник відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Володимир Міщан і додав, що цей злочин, згідно із чинним законодавством, карається позбавленням волі строком від семи до десяти років.

Слідчі дії тривають.

Відділ поліції № 1 Подільського районного управління поліції Одещини