НАБУ оголосило у розшук колишнього партнера Коломойського Михайла Кіпермана і ще двох осіб (фото)
Його підозрюють у розкраданні грошей “Укренерго”.
Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук ексбізнес-партнера Коломойського Михайла Кіпермана. Також разом із ним розшукують ще двох осіб, причетних до організації схеми із розкрадання грошей “Укренерго”.
Про це повідомили у НАБУ.
“Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні № 52022000000000091 від 03.05.2022, – Кіпермана Михайла Юрійовича, Кондрашова Дмитра Олександровича та Фролову Юлію Миколаївну”, – йдеться у повідомленні.
Сума збитків становить понад 716 млн грн.
Про підозру повідомили особі, яка організувала оборудку, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії.
За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ “Юнайтед Енерджі”, на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ “НЕК “Укренерго” електроенергію на суму понад 716 млн грн. Попри борги перед товаристврм, керівник відповідного департаменту “Укренерго” не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів “ПриватБанку”.
Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ “НЕК “Укренерго” так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.
Крім того, заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.
При цьому зафіксували спроби зняти це блокування: зацікавленні особи надсилали фальшиві листи від імені детективів та прокурорів.
Крім схеми із “Укренерго”, у червні минулого року СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн “Укртатнафти”, де фігурує бізнес-партнер Коломойського. За ініціативи Кіпермана з рахунків “Укртатнафти” було виведено майже 600 млн у гривневому еквіваленті. // LB.ua