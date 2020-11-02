У хабарництві викрили керівника одного з обласних управлінь лісового та мисливського господарства Західного регіону

Підприємці, зацікавлені у придбанні ділової деревини, мали сплачувати «відкат» за перемогу в аукціонах через систему «Prozzorо».

Злочинну «схему» вимагання та одержання коштів викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції та слідчі слідчого теруправління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.

До її організації причетний начальник одного з обласних управління лісового та мисливського господарства Західного регіону. За сприяння у гарантованому виграші в аукціоні на закупівлю ділової деревини через систему електронних торгів «Prozzorо» підприємці мали сплачувати певну суму «відкату». Розмір неправомірної вигоди вираховувався за наступною формулою — 1000 гривень за 1 м. куб.

Вчора, 1 листопада, поліцейські затримали організатора злочинної «схеми» одразу після одержання ним 30 тисяч гривень у якості чергової частини неправомірної вигоди. Крім того, в ході обшуків, при затриманому було виявлено та вилучено частину неправомірної вигоди, яка надавалася раніше.

Вирішується питання про повідомлення організатору «схеми» про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За даний злочин чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України