У Насірова сплив строк давності за службове підроблення. Через 3 роки «розтане» і зловживання службовим становищем

ВАКС задовольнив клопотання захисту ексголови ДФС Романа Насірова про закриття провадження за однією з інкримінованих йому статей, а саме ч.1 ст.366 Кримінального кодексу (службове підроблення), через закінчення строку давності.

Додамо, що серйозного покарання за цією статтею і так не передбачалося. Максимум штраф у кілька десятків тисяч гривень або обмеженням волі на строк до трьох років.

Водночас за статтею про зловживання службовим становищем строк давності спливає тільки через три роки.

Тому Насіров все ще може понести покарання, якщо прокурори доведуть його вину перед судом. За цією статтею Насіров може потрапити до вʼязниці на строк до 6 років.

Нагадаємо, Насірова звинувачують в тому, що він і директор департаменту ДФС у період 2015-2016 років нібито дозволили компаніям нардепа-втікача Олександра Онищенка, обвинуваченого в організації «газових схем», не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Через що держава зазнала збитків на суму понад 2 млрд грн. // Центр протидії корупції