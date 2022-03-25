Как защитить свой компьютер во время войны: советы экспертов

Огромное число украинцев подключилось к информационному сопротивлению – блокируют вражеские сайты и аккаунты, создают и поддерживают петиции о поддержке Украины, распространяют правду о ситуации в стране. Этим они могут навлечь на себя опасность со стороны прокремлевских хакеров.

О десяти способах защитится от этого – далее в Информатор Деньги.

Обновляйте операционную систему и другое программное обеспечение так часто, как можете, а лучше автоматически. Это не позволит хакерам получить доступ к компьютеру с помощью уязвимостей в устаревших приложениях. Для дополнительной защиты включите обновления продуктов Microsoft, чтобы обновлять Office Suite одновременно. Подумайте об отказе от особо уязвимого программного обеспечения, такого как Java или Flash. Загрузите новые программы безопасности, включая антивирусное ПО, антишпионские программы и брандмауэр (если ваша ОС не была ими предварительно оснащена). Чтобы ввести хакеров в заблуждение, подумайте о том, чтобы инвестировать в антиэксплоинтные технологии, чтобы остановить атаки до того, как они случатся. Уничтожьте все следы вашей личной информации на оборудовании, которое вы планируете продавать. Рассмотрите возможность использования d-ban и стирания жесткого диска. Для тех, кто хочет нажиться, это затрудняет восстановление информации. Если информация, которую вы хотите защитить, достаточно критична, лучшим инструментом в таком случае является бензопила. Или дрель. Без шуток. Не используйте открытый Wi-Fi: это делает Вас легкой целью для хакеров, которые могут украсть Ваше соединение и загрузить незаконные файлы прямо на Ваш компьютер. Защитите свой Wi-Fi зашифрованным паролем и рассмотрите возможность обновления Вашего оборудования каждые несколько лет. Некоторые маршрутизаторы имеют уязвимости, которые никогда не были исправлены. Новые маршрутизаторы позволяют предоставлять пользователям беспроводной доступ. Кроме этого, они облегчают частое изменение пароля. Говоря о паролях: пароли защищают все ваши устройства, в том числе ваш рабочий стол, ноутбук, телефон, смарт-карту, планшет, камеру, газонокосилку. Вездесущность мобильных устройств делает их особенно уязвимыми. Используйте блокировку отпечатком пальцев для iPhone и ключ доступа или «проведите по экрану» для Android. «Легко забыть, что мобильные устройства – это, по сути, небольшие компьютеры, которые просто вписываются в ваш карман и могут использоваться как телефон», – говорит Жан-Филипп Таггарт, старший научный сотрудник службы безопасности Malwarebytes. «Ваше мобильное устройство – настоящий сундук личной информации и, в случае разблокировки, может привести к разрушительным последствиям». Создавайте сложные пароли и часто их изменяйте. Кроме этого, никогда не используйте одни и те же пароли для нескольких служб. Если это так больно, как осиновый круг в сердце вампира, то используйте менеджер паролей, такой как LastPass, KeePass или 1Password. Для дополнительной антихакерской защиты установите двухфакторную аутентификацию там, где это возможно. Несколько служб недавно начали предлагать двухфакторную аутентификацию, и они требуют от пользователя инициировать процесс. Доверяйте таким рекомендациям, лишние движения того стоят. Двухфакторная аутентификация затрудняет захват аккаунта и, с другой стороны, упрощает возврат, если произойдет хуже всего. Придумайте творческие ответы на вопросы безопасности. Теперь люди могут найти девичью фамилию мамы или где вы закончили среднюю школу с помощью простого поиска Google. Подумайте как сумасшедший человек. Если банк Bank of America спросит: «Как зовут Вашего первого парня/девушку?» Ответьте «твоя мама». Просто не забывайте, как Вы ответили, если снова придется воспользоваться паролем. Практика смарт-серфинга и электронной почты. Фишинг-кампании до сих пор существуют, но хакеры стали намного умнее нигерийского принца, которому нужны ваши деньги. Наведите курсор мыши на ссылку, чтобы увидеть фактический адрес электронной почты, с которого было отправлено электронное письмо. Действительно ли это тот человек или компания, нуждающаяся в его отправлении? Если вы не уверены, то обратите внимание на конструкцию предложений и форматирование. Если все-таки кажется Вам подозрительным, то выполните быстрый поиск в Интернете по теме. Другие, может быть, уже были обмануты и рассказали об этом в Интернете. Не увязывайте учетные записи. Если Вы хотите прокомментировать статью и Вам будет предложено войти в систему с помощью Twitter или Facebook, то избегайте этого «Удобство всегда уменьшает Вашу безопасность», – говорит Таггарт. «Связывание аккаунтов позволяет службам собирать огромные объемы личной информации». Вспомните недавнюю историю с утечкой данных. Не храните конфиденциальные данные в облаке, как бы вы не доверяли таким технологиям. «Независимо от того, каким образом Вы шифруете файлы, данные, хранящиеся в облаке, де-факто не принадлежат Вам», – говорит Таггарт. «Существует очень мало облачных решений хранения данных, предлагающих шифрование для данных в состоянии покоя. Используйте облако соответственно. Если информация действительно важна, не делайте этого.

И последнее: «тревожные» веб-страницы, сообщающие о том, что на вашем компьютере есть «критические ошибки», – ложь. Microsoft никогда не свяжется с Вами лично, чтобы удалить угрозы. Эти сообщения поступают от мошенников, и если вы позволяете им дистанционно подключаться к вашему компьютеру, то они могут попытаться украсть вашу информацию и ваши деньги.

Максим Красиков