У Миколаєві затримали двох угонщиків, які більше п’яти років перебували у розшуку

Один з фігурантів позиціонував себе, як наближений до «кримінального авторитета». 5 лютого правоохоронці провели спецоперацію по затриманню чоловіків, що перебували в розшуку за ухиляння від відбування покарання за незаконне заволодіння транспортними засобами.

Оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області у супроводі бійців КОРД, та співробітники Миколаївського районного управління поліції затримали 29-річного чоловіка, який позиціонує себе як наближений до «кримінального авторитета», та його 25-річного спільника. Фігуранти з 2015 року перебували в розшуку за ухиляння від відбування покарання за незаконне заволодіння транспортними засобами у Баштанському районі.

У ході ряду санкціонованих обшуків, проведених у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї)Кримінального кодексу України, у транспортних засобах та за місцем мешкання зловмисників правоохоронці вилучили ножі, розфасований готовий до вживання канабіс та спецзасіб. Також у ході обшуку були виявлені паспорт громадянина України та посвідчення водія 29-річного зловмисника зі зміненими анкетними даними, за допомогою яких чоловік увесь цей час переховувався.

Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу.

За рішенням суду за ухиляння від відбування покарання та за незаконне заволодіння транспортними засобами, обоз зловмисників, місцевих мешканців, буде поміщено до слідчого ізолятору. Тривають слідчі дії.

За результатами проведених експертиз вирішуватиметься питання щодо надання додаткової кваліфікації події.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області