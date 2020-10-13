Киевский таможенник попался на взятке в 1500 долларов

Правоохранители задержали начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов «Киев-юго-западный» Гостаможслужбы Украины во время получения им взятки в размере 1 500 долларов.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

«Следователи ГБР задержали начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов «Киев-юго-западный» Гостаможслужбы Украины во время получения им неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, чиновник Гостаможслужбы требовал 1 500 долларов США за несоздание искусственных препятствий при растаможивании грузов с Китайской Народной Республики.

12 октября 2020 года следователи ГБР задержали чиновника после получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 1 200 долларов США.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), отстранение его от занимаемой должности и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.