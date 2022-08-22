Оперативники затримали жінку та чоловіка за пограбування киянина

Під час розпиття алкогольних напоїв порушниця витягнула у потерпілого з кишені 8000 гривень та передала їх спільнику, а коли чоловік помітив зникнення грошей, фігуранти втекли. Протягом доби поліцейські розшукали зловмисників, а слідчі повідомили їм про підозру. Фігурантам загрожує до десяти років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення від 57–річного чоловіка про те, що на Чоколівському бульварі його пограбували. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та співробітники карного розшуку для встановлення усіх обставин події.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий познайомився у кафе із чоловіком і жінкою та розпивав разом з ними алкогольні напої. Згодом, нова знайома витягнула у киянина з кишені 8 тисяч гривень і непомітно передала їх спільнику. Однак заявник помітив зникнення грошей та намагався розібратись у ситуації, але зловмисники втекли.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили причетних до скоєння правопорушення та затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранти – уродженці Луганщини, раніше не судима 41-річна жінка та 36-річний чоловік, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки, а також злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних речовин.

Слідчий Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомив затриманим про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва