Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд

Понад 24 тис. кримінальних справ відкрили за ст. 190 «Шахрайство» в першому кварталі 2024 року, за даними ГПУ. Це значно більше, ніж в аналогійний період минулоріч, повідомляє «Опендатабот».

За перший квартал 2024 року вже відкрито на 20% більше справ про шахрайство у порівнянні до відповідного періоду у 2023. В середньому, цьогоріч відкривають по 8 тисяч справ на місяць, тоді як торік – майже 7 тис. Для порівняння, у 2021 році цей показник був меншим у 4 рази – 2 тис.

Лише 3,4 тис. або 14% усіх зареєстрованих справ на початку 2024 року дійшли до суду. Ще понад 2 тис. проваджень було закрито. Натомість за відповідний період минулоріч до суду надійшло лише 10% відкритих проваджень, а у 2021 – 19%. // Главком