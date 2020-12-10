В Ужгороді затримали чоловіка, який незаконно заволодів автомобілем таксиста

Вчора, 9 грудня, близько 23:00, на лінію «102» зателефонував ужгородець, який повідомив, що у нього викрали автомобіль. За викликом оперативно прибула поліція.

Поліцейські встановили, що на вулицю Єнківську таксист прибув на замовлення. За вказаною адресою на нього чекав клієнт ще з одним чоловіком. Раптово один з чоловіків спровокував конфлікт, тим часом інший сів за кермо таксі та разом з товаришем покинув місце події на викраденій автівці.

На пошуки зловмисників було орієнтовано весь особовий склад поліції Ужгорода та працівників Роти поліції особливого призначення.

У той час як інспектори патрульної поліції спілкувалися з потерпілим, спецпризначенці помітили схоже за орієнтуванням авто та зупинили його.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, працівники якої встановили, що за кермом автомобіля перебував 27-річний житель обласного центру Закарпаття, на якого і вказав потерпілий.

За фактом незаконного заволодіння автомобілем, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 289 Кримінального кодексу України.

Причетного до угону 27-річного ужгородця наразі затримано у порядку статті 208 КПК України. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відносно іншого – вирішується питання про притягнення його до відповідальності. У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області