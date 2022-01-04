Киянин вбив власну матір та викинувся з вікна

Син наніс пенсіонерці численні удари по голові через те, що жінка не дала йому гроші на особисті потреби. Коли зловмисник зрозумів, що матір мертва, то вистрибнув з вікна квартири. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Академіка Корольова чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Потерпілого з медики госпіталізували у лікарню, а слідчі почали з’ясовувати обставини інциденту.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар, у квартирі на п’ятому поверсі, звідки вистрибнув хлопець, поліцейські виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті:

«У ході першочергових слідчих дій ми з’ясували, що напередодні син вимагав у матері гроші на особисті потреби. Отримавши відмову, він завдав жінці численних ударів по голові гітарою та стільцем, уламки яких ми вилучили у якості речових доказів. Зрозумівши, що 65-річна мати мертва, син вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Киянина, 1995 року народження, ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

«Наразі підозрюваний перебуває у медичному закладі, його стан стабільний. Згодом буде проведено судово-психіатрична експертиза, аби встановити осудність чи неосудність фігуранта. Досудове розслідування триває», — додав полковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва