У США стратили жителя Техасу, який задушив п’ятирічну дівчинку

Жителя штату Техас (США), 53-річного Девіда Рентерію стратили за те, що він викрав з магазину Walmart п’ятирічну дівчинку та задушив її до смерті.

Про це повідомляє Sky News.

Чоловіку зробили смертельну ін’єкцію в державній пенітенціарній установі, після смерті Александри Флорес у листопаді 2001 року.

Девід викрав Александру в магазині, поки її рідні вибирали різдвяні подарунки, після чого задушив та підпалив її тіло.

Останки дитини знайшли наступного дня в провулку за 25 км звідти.

Чоловік попросив вибачення у сім’ї дівчинки й сказав:

“Мені шкода за всі погані наслідки, які я зробив. І за тих, хто закликав до моєї смерті, хто збирається вбити мене, я прощаю вам. Немає жодного дня, щоб я не думав про доленосні події того дня, і про те, що сталося. Немає слів, щоб описати те, через що ви проходите, і я це розумію”.

Девід Рентерія перед стратою помолився, заспівав гімн англійською та ще один іспанською.

Він сказав своїй сестрі та другові, дивлячись через вікно, що він “хороший… сильний”.

“Я люблю вас усіх, щиро люблю. Побачимось у наступному житті”, – додала Рентерія.

Відомо, що родичі дівчинки спостерігали за його стратою через вікно.

Чоловіка стратили дозою пентобарбіталу, потужного заспокійливого засобу. // Букви