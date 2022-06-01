На Київщині судитимуть підрядника, який привласнив кошти під час реконструкції будинку культури

Прокурори Вишгородської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт відносно мешканця Київщини за фактом складання завідомо неправдивих офіційних документів та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що між товариством-підрядником та Вишгородським міським будинком культури укладено договір на виконання робіт з реконструкції даху. Вартість робіт склала майже 1,2 млн грн.

Зловживаючи службовим становищем, обвинувачений вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт, завищивши обсяг та вартість матеріалів. На підставі вказаних документів на рахунок підрядника з бюджету перераховано понад 176 тис грн за роботи, які фактично не були виконані.

Щодо інших фігурантів матеріали виділено в окреме кримінальне провадження, триває слідство.

Досудове розслідування здійснювалося Вишгородським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура