Киянину повідомили про підозру у вбивстві співмешканки

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Між цивільним подружжям після застілля виник конфлікт, у ході якого чоловік вистрелив із пневматичного пістолета у голову дружини. Від отриманих травм жінка померла у лікарні, а чоловік зараз перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До столичної поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з квартири на вулиці Академіка Туполєва госпіталізували жінку з пораненням голови, схожим на вогнепальне. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

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Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, правоохоронці провели першочергові слідчі дії, поспілкувалися із свідками й власником квартири та встановили, що травму жінка отримала під час сімейної сварки:

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«Ми відпрацьовували декілька версій скоєного. Згодом під час слідчих дій ми з’ясували, що жінка витратила спільні заощадження, що стало причиною сварки між подружжям. Чоловік взяв пневматичний пістолет та вистрелив у голову дружини. За кілька днів від отриманих травм жінка померла у лікарні».

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Чоловіка поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – киянин, 1977 року народження. Із квартири слідчі вилучили револьвер «Флобер» та набої до нього, які направили на експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, а суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

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