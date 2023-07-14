На столичній Оболоні чоловік погрожував підірвати банк

Через конфлікт зі співробітниками фінансової установи відвідувач погрожував підірвати установу. Внаслідок його дій ніхто не постраждав. Розпочато кримінальне провадження.

Сьогодні близько 14.00 години до поліції надійшов виклик від працівників банку на проспекті Рокоссовського, що відвідувач погрожує підірвати гранату.

Одразу на місце прибули спецпризначенці та співробітники Оболонського управління поліції.

Як з’ясувалось, у чоловіка виник конфлікт з працівниками банку через надання фінансових послуг. У результаті клієнт банку погрожував підірвати приміщення.

Бійці КОРД спільно із оперативниками територіального підрозділу затримали 46-річного чоловіка.

Слідчі вилучили у порушника страйкбольну гранату. Внаслідок його дій ніхто не постраждав.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. На даний час із затриманим спілкуються слідчі.

Відділ комунікації поліції Києва