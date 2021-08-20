Киянину повідомлено про підозру в незаконному ввезенні з РФ комплектуючих до парашутних систем (фото)

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури мешканцю міста Києва повідомлено про підозру за фактом порушення порядку здійснення міжнародних передач, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України).

За даними слідства, у грудні 2020 року правопорушник намагався незаконно ввезти в Україну з Російської Федерації товари подвійного та військового використання. Він спробував приховати від державного експортного контролю напівавтомати парашутні комбіновані уніфіковані, що призначені для розкриття ранця парашута. Під час проходження пункту пропуску «Мілове» Луганської області предмети виявлено та вилучено.

Протиправну діяльність викрито співробітниками Луганського прикордонного загону та задокументовано слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з обласною прокуратурою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За вчинене чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури