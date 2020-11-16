Київські оперативники затримали квартирного грабіжника

Чоловік зайшов до помешкання та забрав звідти мобільний телефон і ноутбук власниці. Жінка намагалася завадити його діям, проте зловмисника це не зупинило і він покинув квартиру з награбованим. За скоєне йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До чергової частини Святошинського управління поліції від заявниці надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Зодчих її пограбував невідомий. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група для документування події.

Поспілкувавшись з потерпілою, правоохоронці з’ясували, що вона перебувала у квартирі, коли до неї зайшов невідомий. Дівчина знаходилася вдома одна, а почувши шум в іншій кімнаті вийшла і побачила незнайомця з її особистими речами. 23-річна місцева мешканка намагалася йому завадити, проте чоловік зумів втекти.

Працівники карного розшуку відразу почали пошуки зловмисника. Провівши необхідні оперативні заходи, поліцейські затримали неодноразово судимого за аналогічні злочини 32-річного уродженця Закарпатської області, який на момент затримання перебував у розшуку за вчинення такого ж злочину у місті Мукачеві.

Як розповіла слідча Святошинського управління поліції Оксана Яременко, наразі правоохоронці проводять перевірку на причетність затриманого до інших злочинів на території району:

«Чоловікові вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 168 тисяч гривень. Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі».

Відділ комунікації поліції Києва