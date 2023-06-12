Взято під варту харків’янина, який передавав ворогу інформацію про Сили оборони у Харкові

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 50-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що на 50-річного мешканця Харкова через «Телеграм» вийшов представник російської федерації.

Від ворога чоловік отримав завдання, направлене на встановлення у Харкові місць проживання, розташування та переміщення особового складу ЗС України, збір інформації щодо місць знаходження та переміщення української військової техніки.

Для цього харків’янин об’їжджав місцевість на власному велосипеді і приховано фіксував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості. Потім він передавав відомості через месенджер «Телеграм» представнику рф.

Щоб приховати «сліди» листування з російським представником, харків’янин одразу видаляв всі надіслані повідомлення.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваного взято під варту.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено шобвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура